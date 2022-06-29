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Институт изучения войны: украинская оборона Северодонецка дорого обошлась российским оккупантам

Институт изучения войны: украинская оборона Северодонецка дорого обошлась российским оккупантам

Киев • УНН

 • 97780 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Институт изучения войны (ISW) сообщает, что украинская оборона Северодонецка дорого обошлась российским оккупантам, несмотря на новую тактику рф, направленную на ограничение российских потерь, передает УНН.

Детали

ISW отмечает, что украинские силы, вероятно, отходят, что может включать отход из Лисичанска и Луганской области в ближайшем будущем и, вероятно, направлен на преждевременное завершение российского наступления. Киев может продолжать этот подход до тех пор, пока атака рф не достигнет кульминации или украинские силы не займут более защищенные позиции вдоль более прямой линии, усеянной укрепленными городами и поселками.

Институт добавляет, что оставшимся в Северодонецке оккупантам необходимо будет форсировать реку Северский Донец в Лисичанск из Северодонецка или окрестных населенных пунктов для дальнейшего участия в российском наступлении. Это движение может потребовать некоторое время, поскольку российские оккупанты разрушили три основных моста.

Российским силам, ведущим непрерывные наступательные операции в Северодонецке, также понадобится некоторое время для возобновления боеспособности перед тем, как участвовать в Лисичанском штурме.

Местонахождение и численность российских войск, захвативших Северодонецк, как уточняется, остаются неясными.

Напомним 

Российская армия, понесшая значительные потери возлагается на пополнение из числа отставных офицеров и резервистов.

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