Інститут вивчення війни: окупанти посилять наступи на Слов’янськ та Сіверськ

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Як зазначають аналітики, російські окупанти провели наступ на схід і захід від Попасної, ймовірно, перекривши українські наземні лінії зв'язку до Лисичанська та Сєвєродонецька. Загарбники відійшли на раніше зайняті позиції після невдалого обстрілу Миколаївки та Берестового.

Голова Луганської області Сергій Гайдай заявив, що російські війська увійшли в Оріхове і зміцнюють позиції на північній околиці. Водночас в Інститут вивчення війни з посиланням на геолокаційні відеозаписи припускають, що російські та чеченські підрозділи також взяли під контроль залізничну станцію в Комишувасі і, ймовірно, спробують з’єднатися з підрозділами, що наступають з Оріхового.

ISW інформує, що 11 червня російські війська відновили атаки на південний захід від Ізюма та в напрямку Слов’янська.

Українські війська відбили напади росіян на Бражківки, Вірнопілля та Долину.

В ISW з посиланням на геолокаційні відеозаписи припускають, що російські окупанти 11 червня увійшли на північну околицю Богородичного. Також зображення показали, що загарбники побудували новий міст уздовж російських наземних ліній зв'язку до Ізюма Харківської області. Це може вказувати на те, що російські сили продовжуватимуть посилювати наступальні операції на Слов’янськ та Сіверськ.

Аналітики додали, що українські війська, ймовірно, 11 червня відновили контрнаступ на північному заході Херсонської області, чим загрожують російським позиціям на північ від Херсона. Окупанти не відновили наступальні дії в Запорізькій області.

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