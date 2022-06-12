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Институт изучения войны: оккупанты усилят наступления на Славянск и Северск

Институт изучения войны: оккупанты усилят наступления на Славянск и Северск

Киев • УНН

 • 118248 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Российские оккупанты, вероятно, будут продолжать усиливать наступления на Славянск и Северск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Детали

Как отмечают аналитики, российские оккупанты провели наступление на восток и запад от Попасной, вероятно, перекрыв украинские наземные линии связи в Лисичанске и Северодонецке. Захватчики отошли на ранее занятые позиции после неудачного обстрела Николаевки и Берестового.

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска вошли в Орехово и укрепляют позиции на северной окраине. В то же время в Институт изучения войны со ссылкой на геолокационные видеозаписи предполагают, что российские и чеченские подразделения также взяли под контроль железнодорожную станцию ​​в Камышевасе и, вероятно, попытаются связаться с подразделениями, наступающими из Орехового.

ISW информирует, что 11 июня российские войска возобновили атаки юго-западнее Изюма и в направлении Славянска.

Украинские войска отразили нападения россиян на Бражковку, Вернополье и Долину.

В ISW со ссылкой на геолокационные видеозаписи предполагают, что российские оккупанты 11 июня вошли на северную окраину Богородичного. Также изображения показали, что захватчики построили новый мост вдоль российских наземных линий связи в Изюм Харьковской области. Это может указывать на то, что российские силы будут продолжать усиливать наступательные операции на Славянск и Северск.

Аналитики добавили, что украинские войска, вероятно, 11 июня возобновили контрнаступление на северо-западе Херсонской области, чем угрожают российским позициям к северу от Херсона. Оккупанты не возобновили наступательные действия в Запорожской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Институт изучения войны: атаки оккупантов ограничиваются узкими фронтами

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