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Інститут вивчення війни: атаки окупантів обмежуються вузькими фронтами

Інститут вивчення війни: атаки окупантів обмежуються вузькими фронтами

Київ • УНН

 • 124017 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. На Донбасі тривають жорстокі бої. Окупанти в основному залишаються прив'язаними до доріг та обмежені вузькими фронтами. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Деталі

Як зазначається, враховуючи нинішню поширеність затяжних позиційних боїв, особливо в районі Сєвєродонецька - Лисичанська, українським військам терміново потрібні нові постачання артилерійських систем. Оскільки українські військові використовують останні запаси збройових систем і боєприпасів радянських часів, їм знадобиться послідовна підтримка Заходу для переходу до нових ланцюжків постачання боєприпасів і ключових артилерійських систем. Ефективна артилерія стане все більш вирішальною в боях на сході України.

ISW наголошує, що українські чиновники посилюють термінові запити на західні системи озброєння через перевагу російської артилерії.

Російські війська продовжують наземні штурми в Сєвєродонецьку, але станом на 10 червня ще не мають повного контролю над містом.

Загарбники готуються до відновлення наступальних дій на Слов'янськ і домоглися незначних успіхів на північ від міста.

Також зазначається, що окупанти продовжують зусилля з перерізання траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ і здійснюють штурм населених пунктів поблизу траси.

Повідомляється, що російські війська взяли під контроль Кінбурнську косу в північній частині Чорного моря, що дозволить їм продовжити контроль над узбережжям Чорного моря.

Нагадаємо 

Російські окупанти досягли незначних успіхів на північ від Слов'янська, але, ймовірно, зіштовхнуться з труднощами під час штурму міста через тактичні проблеми, пов'язані з форсуванням Сіверського Донця, повідомляє Інститут вивчення війни.

Українські Національні Новини

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