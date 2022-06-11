Інститут вивчення війни: атаки окупантів обмежуються вузькими фронтами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. На Донбасі тривають жорстокі бої. Окупанти в основному залишаються прив'язаними до доріг та обмежені вузькими фронтами. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
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Як зазначається, враховуючи нинішню поширеність затяжних позиційних боїв, особливо в районі Сєвєродонецька - Лисичанська, українським військам терміново потрібні нові постачання артилерійських систем. Оскільки українські військові використовують останні запаси збройових систем і боєприпасів радянських часів, їм знадобиться послідовна підтримка Заходу для переходу до нових ланцюжків постачання боєприпасів і ключових артилерійських систем. Ефективна артилерія стане все більш вирішальною в боях на сході України.
ISW наголошує, що українські чиновники посилюють термінові запити на західні системи озброєння через перевагу російської артилерії.
Російські війська продовжують наземні штурми в Сєвєродонецьку, але станом на 10 червня ще не мають повного контролю над містом.
Загарбники готуються до відновлення наступальних дій на Слов'янськ і домоглися незначних успіхів на північ від міста.
Також зазначається, що окупанти продовжують зусилля з перерізання траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ і здійснюють штурм населених пунктів поблизу траси.
Повідомляється, що російські війська взяли під контроль Кінбурнську косу в північній частині Чорного моря, що дозволить їм продовжити контроль над узбережжям Чорного моря.
Нагадаємо
Російські окупанти досягли незначних успіхів на північ від Слов'янська, але, ймовірно, зіштовхнуться з труднощами під час штурму міста через тактичні проблеми, пов'язані з форсуванням Сіверського Донця, повідомляє Інститут вивчення війни.