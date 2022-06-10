Інститут вивчення війни: російським окупантам буде важко взяти Слов'янськ через Сіверський Донець

Деталі

Як зазначається, російські окупанти наступали на Слов'янськ з південного сходу від Ізюма. Вони, ймовірно, намагаються використати свій контроль над районом навколо Святогірська, щоб просунутися у бік Слов'янська.

Інститут вивчення війни наголошує, що спробам окупантів просунутися до Слов'янська, ймовірно, заважає Сіверський Донець, який їм доведеться успішно перетнути на північ (в районі Святогірська-Тетянівки) і на схід від Слов'янська (в районі Райгородка), щоб просунутися до міста.

Окупанти продовжували наземні, повітряні та артилерійські атаки на схід від Бахмута і 9 червня досягли поступових успіхів. Зокрема російські загарбники досягли часткового успіху в Комишувасі та Ротах. Також окупанти продовжували безуспішні атаки на Нагірне та Миколаївку.

Нагадаємо

Інститут вивчення війни припускає, що росіяни спробують вийти на Лисичанськ із півдня.