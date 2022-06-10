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Інститут вивчення війни: російським окупантам буде важко взяти Слов'янськ через Сіверський Донець

Інститут вивчення війни: російським окупантам буде важко взяти Слов'янськ через Сіверський Донець

Київ • УНН

 • 162041 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Російські окупанти досягли незначних успіхів на північ від Слов'янська, але, ймовірно, зіштовхнуться з труднощами під час штурму міста через тактичні проблеми, пов'язані з форсуванням Сіверського Донця. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Як зазначається, російські окупанти наступали на Слов'янськ з південного сходу від Ізюма. Вони, ймовірно, намагаються використати свій контроль над районом навколо Святогірська, щоб просунутися у бік Слов'янська.

Інститут вивчення війни наголошує, що спробам окупантів просунутися до Слов'янська, ймовірно, заважає Сіверський Донець, який їм доведеться успішно перетнути на північ (в районі Святогірська-Тетянівки) і на схід від Слов'янська (в районі Райгородка), щоб просунутися до міста.

Окупанти продовжували наземні, повітряні та артилерійські атаки на схід від Бахмута і 9 червня досягли поступових успіхів. Зокрема російські загарбники досягли часткового успіху в Комишувасі та Ротах. Також окупанти продовжували безуспішні атаки на Нагірне та Миколаївку.

Нагадаємо 

Інститут вивчення війни припускає, що росіяни спробують вийти на Лисичанськ із півдня.

Українські Національні Новини

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