Інститут вивчення війни: російським окупантам буде важко взяти Слов'янськ через Сіверський Донець
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російські окупанти досягли незначних успіхів на північ від Слов'янська, але, ймовірно, зіштовхнуться з труднощами під час штурму міста через тактичні проблеми, пов'язані з форсуванням Сіверського Донця. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.
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Як зазначається, російські окупанти наступали на Слов'янськ з південного сходу від Ізюма. Вони, ймовірно, намагаються використати свій контроль над районом навколо Святогірська, щоб просунутися у бік Слов'янська.
Інститут вивчення війни наголошує, що спробам окупантів просунутися до Слов'янська, ймовірно, заважає Сіверський Донець, який їм доведеться успішно перетнути на північ (в районі Святогірська-Тетянівки) і на схід від Слов'янська (в районі Райгородка), щоб просунутися до міста.
Окупанти продовжували наземні, повітряні та артилерійські атаки на схід від Бахмута і 9 червня досягли поступових успіхів. Зокрема російські загарбники досягли часткового успіху в Комишувасі та Ротах. Також окупанти продовжували безуспішні атаки на Нагірне та Миколаївку.
Нагадаємо
Інститут вивчення війни припускає, що росіяни спробують вийти на Лисичанськ із півдня.