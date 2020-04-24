Інспектор Львівської митниці підозрюється у завданні збитків на суму 170 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Львівщині повідомили про підозру головному державному інспектору одного з митних постів Львівської митниці ДФС, дії якого призвели до збитків 170 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру головному державному інспектору одного з митних постів Львівської митниці ДФС. Посадовець підозрюється у зловживанні службовим становищем (ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.
Слідством встановлено, що у березні 2019 року митник, перебуваючи на чергуванні в зоні митного пункту "Грушів", без проведення належного митного оформлення пропустив на територію України вантажний транспортний засіб з незадекларованими промисловими товарами та запчастинами для автомобілів.
Зазначається, що внаслідок зловживання службовим становищем посадовою особою держбюджет недоотримав 170 000 гривень митних платежів.
У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати посади в органах митної служби на строк до 3 років, зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, до Печерського районного суду скеровано обвинувальний акт відносно службовця відділу митного оформлення № 1 митного посту "Аеропорт "Київ" (Жуляни), якого підозрюють у завданні державі збитків на суму близько 230 тис. гривень.