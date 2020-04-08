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Митник із аеропорту "Жуляни" постане перед судом через збитки державі на понад 200 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. До Печерського районного суду скеровано обвинувальний акт відносно службовця відділу митного оформлення № 1 митного посту "Аеропорт "Київ" (Жуляни), якого підозрюють у завданні державі збитків на суму близько 230 тис. гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Обвинувальний акт за підозрою посадовця у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України скеровано до Печерського районного суду для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що службовець відділу митного оформлення, всупереч вимогам Митного кодексу України та посадових інструкцій, без залучення спеціалізованого підрозділу митниці підтвердив визначений декларантом невірний код УКТ ЗЕД, за яким розмір мита склав 0% від митної вартості товару.

"Вказані дії призвели до ненадходження до державного бюджету митних платежів на загальну суму майже 230 тис. гривень",- зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, одному з посадовців митниці аеропорту "Київ", підозрюваному у тому, що його злочинна діяльність завдала державі збитків на суму понад 200 тис. гривень, оголошено про підозру.

Українські Національні Новини

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