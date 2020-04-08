Таможенник из аэропорта "Жуляны" предстанет перед судом из-за убытков государству на более чем 200 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Печерский районный суд направлено обвинительное заключение в отношении служащего отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста "Аэропорт" Киев "(Жуляны), которого подозревают в нанесении государству ущерба на сумму около 230 тыс. гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Обвинительный акт по подозрению чиновника в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины направлено в Печерский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Сообщается, что служащий отдела таможенного оформления, вопреки требованиям Таможенного кодекса Украины и должностных инструкций, без привлечения специализированного подразделения таможни подтвердил определенный декларантом неверный код УКТ ВЭД, по которым размер пошлины составил 0% от таможенной стоимости товара.
"Указанные действия привели к непоступлению в государственный бюджет таможенных платежей на общую сумму почти 230 тыс. гривен", - отмечается в сообщении.
Напомним, одному из должностных лиц таможни аэропорта "Киев", подозреваемому в том, что его преступная деятельность нанесла государству ущерб на сумму свыше 200 тыс. гривен, объявлено о подозрении.