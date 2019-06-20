Митнику зі столичного аеропорту оголосили підозру через корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Одному з посадовців митниці аеропорту "Київ", підозрюваному у тому, що його злочинна діяльність завдала державі збитків на суму понад 200 тис. гривень, оголошено підозру. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
"Одному з посадовців відділу митного оформлення № 1 митного посту "Аеропорт "Київ", який брав участь у корупційній схемі та діями якого бюджету завдано (збитків - ред.) понад 200 тис. гривень, оголошено підозру за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем", - вказали у прокуратурі.
Правоохоронці встановили, що впродовж 2017-2018 років службові особи відділу митного оформлення, всупереч вимогам Митного кодексу України та посадових інструкцій, підтвердили визначений декларантом невірний код УКТ ЗЕД, за яким розмір мита становив 0% від митної вартості товару.
Вказані дії, як зазначається, призвели до ненадходження до державного бюджету митних платежів на суму близько 1,4 млн гривень.
Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та пред’явлення цивільного позову про відшкодування завданих збитків.
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