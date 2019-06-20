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Таможеннику из столичного аэропорта объявили подозрение из-за коррупции

Киев • УНН

 • 9697 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Одному из чиновников таможни аэропорта "Киев", подозреваемому в том, что его преступная деятельность нанесла государству ущерб на сумму свыше 200 тыс. гривен, объявлено подозрение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Таможеннику из столичного аэропорта объявили подозрение из-за коррупции

"Одному из чиновников отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста "Аэропорт "Киев", который участвовал в коррупционной схеме и действиями которого бюджету нанесен (ущерб - ред.) более 200 тыс. гривен, объявлено подозрение по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением", - указали в прокуратуре.

Правоохранители установили, что в течение 2017-2018 годов служебные лица отдела таможенного оформления, вопреки требованиям Таможенного кодекса Украины и должностных инструкций, подтвердили определенный декларантом неверный код УКТ ВЭД, по которым размер пошлины составлял 0% от таможенной стоимости товара.

Указанные действия, как отмечается, привели к непоступлению в государственный бюджет таможенных платежей на сумму около 1,4 млн гривен.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении гражданского иска о возмещении причиненных убытков.

Напомним, на взятке поймали одесских таможенников и пограничников.

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