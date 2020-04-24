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Инспектор Львовской таможни подозревается в нанесении ущерба на сумму 170 тысяч гривен

Инспектор Львовской таможни подозревается в нанесении ущерба на сумму 170 тысяч гривен

Киев  •  УНН

 • 11377 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Во Львовской области сообщили о подозрении главному государственному инспектору одного из таможенных постов Львовской таможни ГФС, действия которого привели к убыткам 170 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении главному государственному инспектору одного из таможенных постов Львовской таможни ГФС. Чиновник подозревается в злоупотреблении служебным положением (ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что в марте 2019 года таможенник, находясь на дежурстве в зоне таможенного пункта "Грушев", без проведения надлежащего таможенного оформления пропустил на территорию Украины грузовое транспортное средство с незадекларированными промышленными товарами и запчастями для автомобилей.

Отмечается, что в результате злоупотребления служебным положением должностным лицом госбюджет недополучил 170 000 гривен таможенных платежей.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать должности в органах таможенной службы на срок до 3 лет, со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в Печерский районный суд направлено обвинительное заключение в отношении служащего отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста "Аэропорт "Киев" (Жуляны), которого подозревают в нанесении государству ущерба на сумму около 230 тыс. гривен.

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