Іноземцям більше не потрібно пред'являти негативний ПЛР-тест: Грузія скасувала всі коронавірусні обмеження на кордоні

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Досі діяло правило, згідно з яким, якщо у іноземця, який в'їжджає в країну, не було результатів тесту або сертифікату про вакцинацію, йому слід було п'ять днів провести в карантині.

"Будь-яка особа, яка прибуває з-за кордону (незалежно від громадянства), звільняється від обов'язку надання документа, що підтверджує повний курс проходження вакцинації проти COVID-19 або негативного результату ПЛР-тесту, проведеного за останні 72 години до візиту при перетині кордону до Грузії" , - зазначається в ухвалі, підписаній прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі 14 червня. Документ набирає чинності з сьогодні, 15 червня.

У Грузії вже розпочався туристичний сезон – працюють три міжнародні аеропорти, відкрито сухопутні кордони з Туреччиною, росією та Вірменією.

Більшість ковід-обмежень у Грузії скасували з 1 березня. Носіння масок обов'язково лише у медичних закладах. Працюють клуби, ресторани, проводяться масові заходи, застілля можна проводити з необмеженою кількістю гостей.