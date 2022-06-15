Иностранцам больше не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест: Грузия отменила все коронавирусные ограничения на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Иностранцам больше не нужно предоставлять отрицательный ПЦР-тест или справку о прививках от коронавируса при пересечении границы Грузии, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
До сих пор действовало правило, согласно которому, если у иностранца, въезжающего в страну, не было результатов теста или сертификата о вакцинации, ему следовало пять дней провести в карантине.
“Любое лицо, прибывающее из-за границы (независимо от гражданства), освобождается от обязанности предоставления документа, подтверждающего полный курс прохождения вакцинации против COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного за последние 72 часа до визита при пересечении границы в Грузии”, — отмечается в постановлении, подписанном премьер-министром Ираклием Гарибашвили 14 июня. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня, 15 июня.
В Грузии уже начался туристический сезон — работают три международных аэропорта, открыты сухопутные границы с Турцией, Россией и Арменией.
Большую часть ковид-ограничений в Грузии отменили с 1 марта. Ношение масок обязательно только в медицинских учреждениях. Работают клубы, рестораны, проводятся массовые мероприятия, застолья можно проводить с неограниченным числом гостей.