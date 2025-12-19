Іноземці почали частіше вступати в українські виші: скільки зараховано цього року

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Ексклюзив
14:21 • 5522 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 7126 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 10619 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 13196 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 11139 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 16632 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10439 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 8022 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 23992 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45 • 20242 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
89%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прикордонники рф перетнули лінію контролю на кордоні Естонії та росії19 грудня, 05:23 • 13389 перегляди
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається09:27 • 8238 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати10:04 • 17438 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo10:41 • 14987 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 17237 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21 • 5522 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
11:39 • 16632 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 17614 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 23992 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 50455 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Віталій Кім
Актуальні місця
Україна
Одеса
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 56818 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 38818 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 37286 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 43636 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 48619 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Орлан-10
Економіст (журнал)

Іноземці почали частіше вступати в українські виші: скільки зараховано цього року

Київ • УНН

 • 474 перегляди

Цьогоріч до українських закладів вищої освіти зараховано 5 475 іноземних студентів, що на 534 більше, ніж минулого року. Найпопулярнішими спеціальностями є менеджмент, медицина, право та комп'ютерні науки.

Іноземці почали частіше вступати в українські виші: скільки зараховано цього року

До українських закладів вищої освіти цього року зараховано близько 5,5 тисячі іноземних студентів, що на більш ніж пів тисячі більше, ніж торік, повідомив у п'ятницю голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у Telegram, пише УНН.

Цьогоріч кількість іноземних студентів в українських ЗВО зросла більш ніж на пів тисячі. У 2025 році до українських закладів вищої освіти було зараховано 5 475 іноземних студентів. Це на 534 більше, ніж у 2024 році (4 941)

- повідомив Бабак.

Які фахи обирають

З його слів, найчастіше для вступу іноземні студенти обирають менеджмент, "цього року він став безумовним лідером".

"Стабільно високий попит зберігається на медицину, право та комп’ютерні науки", - зазначив очільник освітнього комітету парламенту.

Водночас, з його слів, іноземні абітурієнти продовжують обирати й гуманітарні та економічні спеціальності, "що свідчить про різноманітність їхніх освітніх запитів".

Щодо територіального розподілу

"Загалом тут особливих змін не помітив. Найбільше з них навчаються в Києві, а також у Харківській, Сумській, Одеській та Запорізькій областях. Саме ці регіони й надалі залишаються основними освітніми центрами України та майданчиками міжнародної академічної співпраці", - вказав Бабак.

Доповнення

Як повідомляли УНН у відповіді на запит у МОН, в українських закладах вищої освіти навчається 20502 іноземних студентів, серед яких найбільше з Китаю та Азербайджану. Студентів з громадянством росії в Україні налічується понад 400. 

Юлія Шрамко

СуспільствоОсвіта