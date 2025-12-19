Іноземці почали частіше вступати в українські виші: скільки зараховано цього року
Київ • УНН
Цьогоріч до українських закладів вищої освіти зараховано 5 475 іноземних студентів, що на 534 більше, ніж минулого року. Найпопулярнішими спеціальностями є менеджмент, медицина, право та комп'ютерні науки.
До українських закладів вищої освіти цього року зараховано близько 5,5 тисячі іноземних студентів, що на більш ніж пів тисячі більше, ніж торік, повідомив у п'ятницю голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у Telegram, пише УНН.
Цьогоріч кількість іноземних студентів в українських ЗВО зросла більш ніж на пів тисячі. У 2025 році до українських закладів вищої освіти було зараховано 5 475 іноземних студентів. Це на 534 більше, ніж у 2024 році (4 941)
Які фахи обирають
З його слів, найчастіше для вступу іноземні студенти обирають менеджмент, "цього року він став безумовним лідером".
"Стабільно високий попит зберігається на медицину, право та комп’ютерні науки", - зазначив очільник освітнього комітету парламенту.
Водночас, з його слів, іноземні абітурієнти продовжують обирати й гуманітарні та економічні спеціальності, "що свідчить про різноманітність їхніх освітніх запитів".
Щодо територіального розподілу
"Загалом тут особливих змін не помітив. Найбільше з них навчаються в Києві, а також у Харківській, Сумській, Одеській та Запорізькій областях. Саме ці регіони й надалі залишаються основними освітніми центрами України та майданчиками міжнародної академічної співпраці", - вказав Бабак.
Доповнення
Як повідомляли УНН у відповіді на запит у МОН, в українських закладах вищої освіти навчається 20502 іноземних студентів, серед яких найбільше з Китаю та Азербайджану. Студентів з громадянством росії в Україні налічується понад 400.