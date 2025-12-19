$42.340.00
Иностранцы стали чаще поступать в украинские вузы: сколько зачислено в этом году

Киев • УНН

 • 522 просмотра

В этом году в украинские учреждения высшего образования зачислено 5 475 иностранных студентов, что на 534 больше, чем в прошлом году. Самыми популярными специальностями являются менеджмент, медицина, право и компьютерные науки.

Иностранцы стали чаще поступать в украинские вузы: сколько зачислено в этом году

В украинские учреждения высшего образования в этом году зачислено около 5,5 тысячи иностранных студентов, что более чем на полтысячи больше, чем в прошлом году, сообщил в пятницу председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram, пишет УНН.

В этом году количество иностранных студентов в украинских вузах выросло более чем на полтысячи. В 2025 году в украинские учреждения высшего образования было зачислено 5 475 иностранных студентов. Это на 534 больше, чем в 2024 году (4 941)

- сообщил Бабак.

Какие специальности выбирают

По его словам, чаще всего для поступления иностранные студенты выбирают менеджмент, "в этом году он стал безусловным лидером".

"Стабильно высокий спрос сохраняется на медицину, право и компьютерные науки", - отметил глава образовательного комитета парламента.

В то же время, по его словам, иностранные абитуриенты продолжают выбирать и гуманитарные, и экономические специальности, "что свидетельствует о разнообразии их образовательных запросов".

Что касается территориального распределения

"В целом здесь особых изменений не заметил. Больше всего из них учатся в Киеве, а также в Харьковской, Сумской, Одесской и Запорожской областях. Именно эти регионы и в дальнейшем остаются основными образовательными центрами Украины и площадками международного академического сотрудничества", - указал Бабак.

Дополнение

Как сообщали УНН в ответе на запрос в МОН, в украинских учреждениях высшего образования обучается 20502 иностранных студента, среди которых больше всего из Китая и Азербайджана. Студентов с гражданством россии в Украине насчитывается более 400. 

Юлия Шрамко

