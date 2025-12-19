Иностранцы стали чаще поступать в украинские вузы: сколько зачислено в этом году
Киев • УНН
В этом году в украинские учреждения высшего образования зачислено 5 475 иностранных студентов, что на 534 больше, чем в прошлом году. Самыми популярными специальностями являются менеджмент, медицина, право и компьютерные науки.
В украинские учреждения высшего образования в этом году зачислено около 5,5 тысячи иностранных студентов, что более чем на полтысячи больше, чем в прошлом году, сообщил в пятницу председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram, пишет УНН.
В этом году количество иностранных студентов в украинских вузах выросло более чем на полтысячи. В 2025 году в украинские учреждения высшего образования было зачислено 5 475 иностранных студентов. Это на 534 больше, чем в 2024 году (4 941)
Какие специальности выбирают
По его словам, чаще всего для поступления иностранные студенты выбирают менеджмент, "в этом году он стал безусловным лидером".
"Стабильно высокий спрос сохраняется на медицину, право и компьютерные науки", - отметил глава образовательного комитета парламента.
В то же время, по его словам, иностранные абитуриенты продолжают выбирать и гуманитарные, и экономические специальности, "что свидетельствует о разнообразии их образовательных запросов".
Что касается территориального распределения
"В целом здесь особых изменений не заметил. Больше всего из них учатся в Киеве, а также в Харьковской, Сумской, Одесской и Запорожской областях. Именно эти регионы и в дальнейшем остаются основными образовательными центрами Украины и площадками международного академического сотрудничества", - указал Бабак.
Дополнение
Как сообщали УНН в ответе на запрос в МОН, в украинских учреждениях высшего образования обучается 20502 иностранных студента, среди которых больше всего из Китая и Азербайджана. Студентов с гражданством россии в Украине насчитывается более 400.