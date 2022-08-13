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Іноземці масово їдуть до Канади за вакциною від мавпячої віспи

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Через брак вакцини проти віспи мавп у Сполучених Штатах тисячі іноземців, включаючи американців, їдуть до Монреалю, щоб зробити щеплення. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Іноземці масово їдуть до Канади за вакциною від мавпячої віспи

Деталі

Столиця провінції Квебек, розташована приблизно за 70 км на північ від кордону зі США, вирішила зробити вакцину доступною для всіх.

Влада Монреалю вирішила запропонувати вакцину всім тим, хто перебуває у групі ризику, щоб зупинити поширення вірусу.

З моменту початку кампанії з вакцинації в середині травня, коли були виявлені перші випадки мавпячої віспи, в Монреалі було щеплено 18 500 осіб, 13% з яких були іноземцями.

Мета полягає в тому, щоб вакцинувати близько 75-80% населення, зокрема чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками або з кількома партнерами.

У західній провінції Британська Колумбія органи охорони здоров'я минулого тижня вирішили, що більше не пропонуватимуть вакцину іноземцям, пославшись на обмежені запаси і той факт, що вона стає дедалі доступнішою у Сполучених Штатах.

Зіткнувшись із нестачею доступних доз вакцини, американські органи охорони здоров'я у вівторок санкціонували нову процедуру ін'єкції, яка дозволить щеплювати вп'ятеро більше людей тією самою кількістю препарату.

Додамо

Станом на 11 серпня в Канаді зареєстровано 1059 підтверджених випадків віспи мавп, але влада зазначає, що ознаки поширення зараження починають сповільнюватися.

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