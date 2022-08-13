Іноземці масово їдуть до Канади за вакциною від мавпячої віспи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Через брак вакцини проти віспи мавп у Сполучених Штатах тисячі іноземців, включаючи американців, їдуть до Монреалю, щоб зробити щеплення. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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Столиця провінції Квебек, розташована приблизно за 70 км на північ від кордону зі США, вирішила зробити вакцину доступною для всіх.
Влада Монреалю вирішила запропонувати вакцину всім тим, хто перебуває у групі ризику, щоб зупинити поширення вірусу.
З моменту початку кампанії з вакцинації в середині травня, коли були виявлені перші випадки мавпячої віспи, в Монреалі було щеплено 18 500 осіб, 13% з яких були іноземцями.
Мета полягає в тому, щоб вакцинувати близько 75-80% населення, зокрема чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками або з кількома партнерами.
У західній провінції Британська Колумбія органи охорони здоров'я минулого тижня вирішили, що більше не пропонуватимуть вакцину іноземцям, пославшись на обмежені запаси і той факт, що вона стає дедалі доступнішою у Сполучених Штатах.
Зіткнувшись із нестачею доступних доз вакцини, американські органи охорони здоров'я у вівторок санкціонували нову процедуру ін'єкції, яка дозволить щеплювати вп'ятеро більше людей тією самою кількістю препарату.
Додамо
Станом на 11 серпня в Канаді зареєстровано 1059 підтверджених випадків віспи мавп, але влада зазначає, що ознаки поширення зараження починають сповільнюватися.