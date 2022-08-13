Иностранцы массово едут в Канаду за вакциной от обезьяньей оспы

Детали

Столица провинции Квебек, расположенная примерно в 70 км к северу от границы с США, решила сделать вакцину доступной для всех.

Власти Монреаля решили предложить вакцину всем находящимся в группе риска, чтобы остановить распространение вируса.

С момента начала кампании по вакцинации в середине мая, когда были обнаружены первые случаи обезьяньей оспы, в Монреале было привито 18 500 человек, 13% из которых были иностранцами.

Цель состоит в том, чтобы вакцинировать около 75-80% населения, в том числе мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами или с несколькими партнерами.

В западной провинции Британская Колумбия органы здравоохранения на прошлой неделе решили, что больше не будут предлагать вакцину иностранцам, сославшись на ограниченные запасы и тот факт, что она становится все более доступной в Соединенных Штатах.

Столкнувшись с нехваткой доступных доз вакцины, американские органы здравоохранения во вторник санкционировали новую процедуру инъекции, которая позволит прививать в пять раз больше людей тем же количеством препарата.

Добавим

По состоянию на 11 августа в Канаде зарегистрировано 1059 подтвержденных случаев оспы обезьян, но власти отмечают, что признаки распространения заражения начинают замедляться.