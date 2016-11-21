Іноземець намагався вивезти три старовинні книги до Москви

Під час огляду купе провідника одного з вагонів, прикордонники в особистих речах господаря купе виявила три старовинні книги кінця ХІХ — початку ХХ століття.

Книги “Возбудитель веселья, любви и счастья” С.П.Полежаєва 1883 року випуску, 1 і 2 томи “Полного собрания сочинений в 12-ти томах” В.А.Жуковського 1902 року випуску намагався вивезти до Російської Федерації 55-річний громадянин Молдови, провідник поїзда.

Наразі книги передано представникам фіскальної служби, про що складено протокол про порушення митних правил. Належність до культурних та історичних цінностей виявленої літератури буде встановлено після проведення експертизи.