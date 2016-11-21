Иностранец пытался вывезти три старинные книги в Москву

Во время осмотра купе проводника одного из вагонов пограничники в личных вещах хозяина купе обнаружила три старинные книги конца XIX - начала ХХ века.

Книги "Возбудитель веселья, любви и счастья" С.П.Полежаева 1883 года выпуска, 1 и 2 тома "Полного собрания сочинений в 12-ти томах" В.А. Жуковского 1902 г. выпуска пытался вывезти в Российскую Федерацию 55-летний гражданин Молдовы проводник поезда.

Книги передали представителям фискальной службы, о чем составлен протокол о нарушении таможенных правил. Принадлежность к культурным и историческим ценностям выявленной литературы будет установлена после проведения экспертизы.