Іноземець на Львівщині збив дитину на пішохідному переході

“ДТП сталася близько 17:30. Громадянин Чехії за кермом автомобіля Toyota Cruiser на пішохідному переході скоїв наїзд на 9-річну жительку Бродів”, — повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА.

Внаслідок ДТП дитина у важкому стані була госпіталізована до реанімаційного відділення Бродівської лікарні. Після надання необхідної медичної допомоги потерпілу перевели для подальшого лікування до травматологічного відділення Львівської міської дитячої лікарні. Стан дитини на 06:00 23 квітня — середньої важкості.

Нагадаємо, 22 квітня у Хмельницькому 15-річного хлопця на "зебрі" збив автомобіль.