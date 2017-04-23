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Іноземець на Львівщині збив дитину на пішохідному переході

Іноземець на Львівщині збив дитину на пішохідному переході

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 квітня. УНН. На Львівщині, вчора, поблизу с.Дітківці Львівщини, на трасі Київ — Чоп водій автомобіля Toyota Cruiser збив 9-річну дитину на пішохідному переході. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, передає УНН.

“ДТП сталася близько 17:30. Громадянин Чехії за кермом автомобіля Toyota Cruiser на пішохідному переході скоїв наїзд на 9-річну жительку Бродів”, — повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА.

Внаслідок ДТП дитина у важкому стані була госпіталізована до реанімаційного відділення Бродівської лікарні. Після надання необхідної медичної допомоги потерпілу перевели для подальшого лікування до травматологічного відділення Львівської міської дитячої лікарні. Стан дитини на 06:00 23 квітня — середньої важкості.

Нагадаємо, 22 квітня у Хмельницькому 15-річного хлопця на "зебрі" збив автомобіль.

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