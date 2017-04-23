Иностранец в Львовской обл. сбил ребенка на пешеходном переходе
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Львовской обл. Львовщине, вчера, около с.Диткивци Львовской обл., на трассе Киев — Чоп водитель автомобиля Toyota Cruiser сбил 9-летнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, передает УНН.
"ДТП произошло около 17:30. Гражданин Чехии за рулем автомобиля Toyota Cruiser на пешеходном переходе совершил наезд на 9-летнюю жительницу Брод ", - сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА.
В результате ДТП ребенок в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимационное отделение Бродовский больницы. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшую перевели для дальнейшего лечения в травматологическое отделение Львовской городской детской больницы. Состояние ребенка на 6:00 23 апреля - средней тяжести.
Напомним, 22 апреля в Хмельницком 15-летнего парня на "зебре" сбил автомобиль .