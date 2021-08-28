"Інгулець" здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті України з футболу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. В рамках матчу шостого туру УПЛ ФК “Інгулець” приймав на домашньому стадіоні “Маріуполь”, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

Деталі

Господарі поля вийшли впевненими переможцями — 3:0. За них забитими м’ячами відзначилися Владислав Шарай на 22 і 58 хвилинах, а також Майкл Гопей Стефен на 76 хвилині.

Склади команд:

“Інгулець”: Євген Гальчук, Мохамед Алі Бен Салем, Євген Запорожець (Ілля Коваленко 70), Владислав Шарай, Павло Полегенько (Олександр Козак 70), Андрій Коробенко (Младен Бартулович 74), Артем Сітало (Майкл Гопей Стефен 56), Михайло Шишка, Євген Опанасенко (Максим Мельничук 74), Хеннос Асмелаш, Максим Ковальов

ФК “Маріуполь”: Олег Кудрик, Сергій Чоботенко, Дмитро Топалов (Артур Микитишин 72), Дмитро Мишньов, Олексій Кащук (Денис Світюха 75), Богдан В’юнник (Михайло Хромей 46), Марк Мампассі (Михайло Удод 46), Олександр Драмбаев, Андрій Кулаков, Микита Петерман (Денис Шостак 63), Петро Стасюк.

Доповнення

У турнірній таблиці “Інгулець” набрав 7 очок та піднявся на 8-й рядок, а “Маріуполь” замикає таблицю (1).

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