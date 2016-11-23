Інформація про замінування суду в Одесі не підтвердилася

За даними поліції, під час перевірки будівлі суду на наявність вибухівки з приміщення евакуювали 150 осіб.

Наразі правоохоронці приймають рішення про внесення відомостей за даним фактом доЄРДР за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, о 16:02 до поліції надійшло телефонне повідомлення від невідомої особи, що заміновано приміщення Київського районного суду м.Одеси.