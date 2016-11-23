Информация о заминировании суда в Одессе не подтвердилась

По данным полиции, во время проверки здания суда на наличие взрывчатки из помещения эвакуировали 150 человек.

Правоохранители принимают решение о внесении сведений по данному факту в ЕРДР по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в 16:02 в полицию поступило телефонное сообщение от неизвестного лица, что заминировано помещение Киевского районного суда Одессы.