Информация о заминировании суда в Одессе не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В результате проверки в Киевском районном суде, расположенном на ул. Варненской, 3-б в г. Одессе взрывоопасных веществ, устройств или предметов не обнаружено. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Одесской области.
По данным полиции, во время проверки здания суда на наличие взрывчатки из помещения эвакуировали 150 человек.
Правоохранители принимают решение о внесении сведений по данному факту в ЕРДР по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в 16:02 в полицию поступило телефонное сообщение от неизвестного лица, что заминировано помещение Киевского районного суда Одессы.