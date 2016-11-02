Інформація про замінування суду у Львові не підтвердилась
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Правоохоронці не виявили вибухонебезпечних та підозрілих предметів у Львівському суді. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Сьогодні, о 9:30 до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування Апеляційного суду у Львові.
Кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб ретельно перевірили інформацію про замінування. З будівлі було евакуйовано 98 осіб - працівників та відвідувачів. Поліцейські обстежили приміщення суду та прилеглу територію – вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, правоохоронці вживають заходів аби встановити особу "мінувальника".
Як повідомляв УНН, правоохоронці перевіряли інформацію про замінування суду у Львові.