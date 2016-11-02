Информация о заминировании суда во Львове не подтвердилась

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15 марта, 19:03 • 114322 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164085 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136461 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129059 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112109 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105041 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101119 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134153 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правоохранители не обнаружили взрывоопасных и подозрительных предметов во Львовском суде. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.

Сегодня, в 9:30 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Апелляционного суда во Львове.

Кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб тщательно проверили информацию о заминировании. Из здания были эвакуированы 98 человек - работников и посетителей. Полицейские обследовали здание суда и прилегающую территорию - взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, правоохранители принимают меры, чтобы установить личность "минера".

Как сообщал УНН, правоохранители проверяли информацию о заминировании суда во Львове.

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