Информация о заминировании суда во Львове не подтвердилась

Сегодня, в 9:30 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Апелляционного суда во Львове.

Кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб тщательно проверили информацию о заминировании. Из здания были эвакуированы 98 человек - работников и посетителей. Полицейские обследовали здание суда и прилегающую территорию - взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, правоохранители принимают меры, чтобы установить личность "минера".

Как сообщал УНН, правоохранители проверяли информацию о заминировании суда во Львове.