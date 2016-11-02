Информация о заминировании суда во Львове не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правоохранители не обнаружили взрывоопасных и подозрительных предметов во Львовском суде. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
Сегодня, в 9:30 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Апелляционного суда во Львове.
Кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб тщательно проверили информацию о заминировании. Из здания были эвакуированы 98 человек - работников и посетителей. Полицейские обследовали здание суда и прилегающую территорию - взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, правоохранители принимают меры, чтобы установить личность "минера".
Как сообщал УНН, правоохранители проверяли информацию о заминировании суда во Львове.