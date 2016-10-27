Інформація про замінування Апеляційного суду в Одесі не підтвердилася
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Інформація про замінування Апеляційного суду в Одесі не підтвердилася. Про це передає кореспондент УНН.
Сьогодні, о 13:16 до поліції надійшло повідомлення про замінування Апеляційного суду в Одесі.
Після ретельної перевірки будівлі, вибухотехніки повідомили, що жодних вибухонебезпечних предметів знайдено не було. Відтак, Апеляційний суд відновив свою роботу, працвівників запустили до приміщення, судові процеси відновили.