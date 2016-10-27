Информация о заминировании Апелляционного суда в Одессе не подтвердилась

Сегодня, в 13:16 в полицию поступило сообщение о заминировании Апелляционного суда в Одессе.

После тщательной проверки здания, взрывотехники сообщили, что никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. Поэтому Апелляционный суд возобновил свою работу, работников запустили в помещение, судебные процессы возобновили.