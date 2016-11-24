Інформація про мінування двох Одеських судів не підтвердилась
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Інформація про мінування приморського та Апеляційного судів в Одесі не підтвердилась. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Сьогодні, 24 листопада, о 11:40 та о 11:48 в поліцію надійшло два анонімних повідомлення що Приморський суд по вулиці Балківській та Апеляційний суд Одеської області, який розташований за адресою: Гайдара, 24а, заміновані.
Правоохоронці провели перевірку Приморського суду та евакуювали 25 людей. Вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено.
Будівлю Апеляційного суду та прилеглу територію також перевірили. Була проведена евакуація 100 працівників та відвідувачів суду. Вибухових пристроїв та речовин не виявлено.
Наразі працівниками поліції вживаються першочергові розшукові заходи щодо встановлення особи, яка надала неправдиві відомості до поліції.