Інформація про мінування двох Одеських судів не підтвердилась

Сьогодні, 24 листопада, о 11:40 та о 11:48 в поліцію надійшло два анонімних повідомлення що Приморський суд по вулиці Балківській та Апеляційний суд Одеської області, який розташований за адресою: Гайдара, 24а, заміновані.

Правоохоронці провели перевірку Приморського суду та евакуювали 25 людей. Вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено.

Будівлю Апеляційного суду та прилеглу територію також перевірили. Була проведена евакуація 100 працівників та відвідувачів суду. Вибухових пристроїв та речовин не виявлено.

Наразі працівниками поліції вживаються першочергові розшукові заходи щодо встановлення особи, яка надала неправдиві відомості до поліції.