Информация о минировании двух Одесских судов не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Информация о минировании приморского и Апелляционного судов в Одессе не подтвердилась. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Сегодня, 24 ноября, в 11:40 и в 11:48 в полицию поступило два анонимных сообщения что Приморский суд по улице Балковской и Апелляционный суд Одесской области, который расположен по адресу: Гайдара, 24а, заминированы.
Правоохранители провели проверку Приморского суда и эвакуировали 25 человек. Взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено.
Здание Апелляционного суда и прилегающую территорию также проверили. Была проведена эвакуация 100 работников и посетителей суда. Взрывных устройств и веществ не обнаружено.
Сейчас сотрудниками полиции принимаются первоочередные розыскные мероприятия по установлению лица, предоставившего ложные сведения в полицию.