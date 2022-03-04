Інформація про взяття окупантами в Мелітополі телевізійної вежі і трансляцію російського телебачення – фейк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Жоден цифровий телевізійний передавач на телевежі в Мелітополі наразі не працює. Про це інформує Telegram-канал Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, пише УНН.
Цитата
“ЗМІ поширюють інформацію про те, що окупанти в Мелітополі взяли під контроль телевізійну вежу і транслюють з неї російське телебачення. Це фейк”, - інформують у Держспецзв’язку.
Деталі
Повідомляється, що жоден цифровий телевізійний передавач на телевежі в Мелітополі наразі не працює.
Телемовлення в Мелітополі здійснюється за допомогою розташованого за межами телевежі аналогового передавача, до якого КРРТ не має ніякого відношення.
Раніше
Раніше сьогодні Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про те, що російські окупаційні війська оточили та взяли під контроль телевізійну вежу Мелітополя та почали трансляцію россійських телеканалів.