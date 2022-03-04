Информация о взятии оккупантами в Мелитополе телевизионной башни и трансляции российского телевидения - фейк

Цитата

“СМИ распространяют информацию о том, что оккупанты в Мелитополе взяли под контроль телевизионную башню и транслируют из нее российское телевидение. Это фейк", - информируют в Госспецсвязи.

Детали

Сообщается, что ни один цифровой телевизионный передатчик на телебашне в Мелитополе пока не работает.

Телевещание в Мелитополе осуществляется с помощью расположенного за пределами телебашни аналогового передатчика, к которому КРРТ не имеет никакого отношения.

Ранее

Ранее сегодня Запорожская областная военная администрация сообщила о том, что российские оккупационные войска окружили и взяли под контроль телевизионную башню Мелитополя и начали трансляцию российских телеканалов.