Інформатора терористів “ЛНР” затримали в районі АТО

Встановлено, що зловмисник телефоном передавав ватажкам одного “казачіх” бандформувань інформацію про місця дислокації та переміщення українських підрозділів.

Під час обшуків за місцем проживання інформатора оперативники спецслужби вилучили блокноти з нотатками, що підтверджують його протиправну діяльність на користь терористів.

Затриманий визнав свою вину та розкаявся у скоєному.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.