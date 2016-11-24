Інформатора терористів “ЛНР” затримали в районі АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали на Луганщині ще одного учасника інформаторської мережі терористичної організації “ЛНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що зловмисник телефоном передавав ватажкам одного “казачіх” бандформувань інформацію про місця дислокації та переміщення українських підрозділів.
Під час обшуків за місцем проживання інформатора оперативники спецслужби вилучили блокноти з нотатками, що підтверджують його протиправну діяльність на користь терористів.
Затриманий визнав свою вину та розкаявся у скоєному.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.