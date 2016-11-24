Информатора террористов "ЛНР" задержали в районе АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области еще одного участника информаторской сети террористической организации "ЛНР". Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Установлено, что злоумышленник по телефону передавал главарям одного из "казаческих" бандформирований информацию о местах дислокации и перемещении украинских подразделений.
Во время обысков по месту жительства информатора оперативники спецслужбы изъяли блокноты с заметками, подтверждающие его противоправную деятельность в пользу террористов.
Задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном.
По факту события открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.