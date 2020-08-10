Інфляція у липні залишилась на рівні 2,4% – Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Споживчі ціни в Україні в липні 2020 року знизилися на 0,6% після зростання на 0,2% у червні, у річному вимірі інфляція за підсумками липня залишилась на рівні 2,4%. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.
“У липні 2019 року було зафіксована така ж дефляція 0,6%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками липня-2020 залишилася на рівні 2,4% в порівнянні з 1,7% за підсумками травня, 2,1% — за підсумками квітня і 2,3% — за підсумками березня”, — йдеться у повідомленні.
Так, у річному вимірі базова інфляція залишилась на рівні 3%.
Нагадаємо, що з початку цього року Національний банк України утилізував 265,9 млн штук банкнот на загальну суму 25,1 млрд грн.