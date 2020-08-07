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З початку року Нацбанк утилізував понад 265 млн банкнот

З початку року Нацбанк утилізував понад 265 млн банкнот

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. З початку цього року Національний банк України утилізував 265,9 млн штук банкнот на загальну суму 25,1 млрд грн. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у пресслужбі НБУ.

“Національний банк України протягом першого півріччя 2020 року утилізував 265,9 млн штук банкнот на загальну суму 25,1 млрд грн, що менше на 58,1 млн штук банкнот, або на суму 3,5 млрд грн, ніж за відповідний період минулого року (324,0 млн шт. банкнот на загальну суму 28,6 млрд грн)”, - сказано у відповіді на запит.

Зазначається, що найбільше утилізовано банкнот номіналом 100 грн – у кількості 61,5 млн шт., а найменше: номіналом 2 грн – у кількості 6,1 млн шт.

“Також зауважимо, що зовсім не утилізувалися банкноти номіналом 1 000 грн”, - додається у повідомленні.

Нагадаємо, інфляція в Україні у другому півріччі 2020 року прискориться до 4,7% на кінець року. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За пів року Нацбанк випустив в обіг готівки на понад 60 млрд гривень

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