За пів року Нацбанк випустив в обіг готівки на понад 60 млрд гривень

"Національний банк України за перше півріччя 2020 року випустив в обіг готівки на загальну суму 61,04 млрд грн (з урахуванням надходжень готівки з обігу на суму 1,16 млрд грн) – 21,6 млн штук банкнот номіналами 100, 500 та 1 000 гривень", - сказано у відповіді на запит.



Зазначається, що найбільше було випущено в обіг банкнот номіналом 500 грн – у кількості 61,5 млн штук на суму 30,8 млрд грн, а найменше: номіналом 100 грн – у кількості 13,6 млн штук на суму 1,4 млрд грн.



Нагадаємо, з початку цього року Національний банк України утилізував 265,9 млн штук банкнот.