За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен

"Национальный банк Украины за первое полугодие 2020 выпустил в обращение наличных на общую сумму 61,04 млрд грн (с учетом поступлений наличности из обращения на сумму 1,16 млрд грн) - 21,6 млн штук банкнот номиналами 100, 500 и 1000 гривен", - говорится в ответе на запрос.



Отмечается, что больше всего было выпущено в обращение банкнот номиналом 500 грн - в количестве 61,5 млн штук на сумму 30,8 млрд грн, а меньше всего: номиналом 100 грн - в количестве 13,6 млн штук на сумму 1,4 млрд грн.



Напомним, с начала этого года Национальный банк Украины утилизировал 265,9 млн штук банкнот.