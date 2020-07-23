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У НБУ дали прогноз щодо інфляції до кінця року

У НБУ дали прогноз щодо інфляції до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Інфляція в Україні у другому півріччі 2020 року прискориться до 4,7% на кінець року. Про це сказав Голова Національного банку України Кирило Шевченко на брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Що буде з цінами далі? Новий прогноз Національного банку передбачає, що інфляція помірно зростатиме надалі і цього року повернеться в цільовий діапазон 5% +/- 1 відсотковий пункт. У другому півріччі 2020 року інфляція дещо прискориться до 4,7% на кінець року під впливом низки факторів як внутрішнього, так і зовнішнього походження”, — сказав Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НБУ заявили про поступове прискорення інфляції

З його слів, це, по-перше, зумовлюватиметься м’якою монетарною та фіскальною політикою, які послаблять негативні ефекти COVID-19 та підтримають споживчий попит та ділову активність. По-друге, на цінах відобразиться подорожчання енергоносіїв, а також гірший врожай фруктів.

“Протягом 2021-2022 років інфляція продовжить перебувати в межах цільового діапазону”, — додав голова НБУ.

Нагадаємо, раніше Шевченко повідомив, що в першу чергу після вступу на посаду буде комунікувати з міжнародними фінансовими інституціями.

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