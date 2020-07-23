В НБУ дали прогноз по инфляции до конца года

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102249 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111468 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116349 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149418 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116253 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140949 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104104 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102815 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105080 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102285 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НБУ дали прогноз по инфляции до конца года

В НБУ дали прогноз по инфляции до конца года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Инфляция в Украине во втором полугодии 2020 года ускорится до 4,7% на конец года. Об этом сказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Что будет с ценами дальше? Новый прогноз Национального банка предусматривает, что инфляция умеренно будет расти в дальнейшем и в этом году вернется в целевой диапазон 5% +/- 1 процентный пункт. Во втором полугодии 2020 года инфляция несколько ускорится до 4,7% на конец года под влиянием ряда факторов как внутреннего, так и внешнего происхождения", - сказал Шевченко.

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По его словам, это, во-первых, будет определяться мягкой монетарной и фискальной политикой, которые ослабят негативные эффекты COVID-19 и поддержат потребительский спрос и деловую активность. Во-вторых, на ценах отразится подорожание энергоносителей, а также худший урожай фруктов.

"В течение 2021-2022 годов инфляция продолжит находиться в пределах целевого диапазона", - добавил глава НБУ.

Напомним, ранее Шевченко сообщил, что в первую очередь после вступления в должность будет коммуницировать с международными финансовыми институтами.

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