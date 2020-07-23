В НБУ дали прогноз по инфляции до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Инфляция в Украине во втором полугодии 2020 года ускорится до 4,7% на конец года. Об этом сказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Что будет с ценами дальше? Новый прогноз Национального банка предусматривает, что инфляция умеренно будет расти в дальнейшем и в этом году вернется в целевой диапазон 5% +/- 1 процентный пункт. Во втором полугодии 2020 года инфляция несколько ускорится до 4,7% на конец года под влиянием ряда факторов как внутреннего, так и внешнего происхождения", - сказал Шевченко.
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По его словам, это, во-первых, будет определяться мягкой монетарной и фискальной политикой, которые ослабят негативные эффекты COVID-19 и поддержат потребительский спрос и деловую активность. Во-вторых, на ценах отразится подорожание энергоносителей, а также худший урожай фруктов.
"В течение 2021-2022 годов инфляция продолжит находиться в пределах целевого диапазона", - добавил глава НБУ.
Напомним, ранее Шевченко сообщил, что в первую очередь после вступления в должность будет коммуницировать с международными финансовыми институтами.