Инфляция в июле осталась на уровне 2,4% - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Потребительские цены в Украине в июле 2020 года снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, в годовом измерении инфляция по итогам июля осталась на уровне 2,4%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.
“В июле 2019 года было зафиксировано такая же дефляция 0,6%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам июля 2020 осталась на уровне 2,4% по сравнению с 1,7% по итогам мая, 2,1% — по итогам апреля и 2,3% — по итогам марта”, — говорится в сообщении.
Так, в годовом измерении базовая инфляция осталась на уровне 3%.
Напомним, что с начала этого года Национальный банк Украины утилизирует 265,9 млн штук банкнот на общую сумму 25,1 млрд грн.