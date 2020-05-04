Інфекціоніст рекомендує не збивати температуру при COVID-19

"Ми з вами одужуємо тільки завдяки дії антитіл, це наш захист", - сказала Голубовська.

Вона пояснила, що в той час, коли в організмі розвивається інфекційний процес, перші 5-7 днів з вірусом ведуть боротьбу клітини, які неспецифічним чином блокують збудника. Завдяки таким неспецифічним факторам захисту з одного боку відбувається невелика локалізація інфекції, з іншого - клітини "досліджують" вірус-збудник, після чого в боротьбу вступають клітини імунітету, які займаються виробленням антитіл. Це вже строго специфічний процес, спрямований тільки проти даного конкретного збудника.

"До цього організм бореться неспецифічними методами, і температура тіла - це один із способів боротьби зі збудником. Тому її не можна знижувати. Тим більше при цьому захворюванні (COVID-19). Коли хворі довго лихоманять, я всім раджу не збивати температуру тіла, яку, як правило, на відміну навіть від грипу та інших респіраторних захворювань, вони її порівняно добре переносять, без страшної ломоти, за рідкісним винятком ... Тобто, якщо немає інших показань для зниження температури тіла - людина після інсульту або органічне ураження головного мозку і так далі", - додала інфекціоніст.

Як повідомляв УНН, за словами Голубовської, на сьогодні рано говорити про наслідки захворювання COVID-19 для людського організму.