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Инфекционист рекомендует не сбивать температуру при COVID-19

Киев • УНН

 • 140755 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Людям с коронавирусным заболеванием COVID-19 рекомендуется не сбивать температуру тела, при её наличии. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Инфекционист рекомендует не сбивать температуру при COVID-19

“Мы с вами выздоравливаем только благодаря действию антител, это наша защита”, — сказала Голубовская.

Она объяснила, что в то время, когда в организме развивается инфекционный процесс, первые 5-7 дней с вирусом ведут борьбу клетки, которые неспецифическим образом блокируют возбудителя. Благодаря таким неспецифическим факторам защиты с одной стороны происходит небольшая локализация инфекции, с другой — клетки “исследуют” вирус-возбудитель, после чего в борьбу вступают клетки иммунитета, которые занимаются выработкой антител. Это уже строго специфический процесс, направленный только против данного конкретного возбудителя.

“До этого организм борется неспецифическими методами, и температура тела — это один из способов борьбы с возбудителем. По этому её нельзя снижать. Тем более при этом заболевании (COVID-19). Когда больные длительно лихорадят, я всем советую не сбивать температуру тела, которую как правило, в отличии даже от гриппа и других респираторных заболеваний, они её сравнительно хорошо переносят, без страшной ломоты, за редким исключением... То есть, если нет других показаний для снижения температуры тела — человек после инсульта или органическое поражение головного мозга и так далее”, — добавила инфекционист.

Как сообщал УНН, по словам Голубовской, на сегодняшний день рано говорить о последствиях заболевания COVID-19 для человеческого организма. 

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