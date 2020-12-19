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Індія звинуватила Пакистан у порушенні режиму припинення вогню на лінії зіткнення у Кашмірі

Київ • УНН

 • 11873 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Армія Пакистану, порушивши умови угоди про припинення вогню на лінії контролю в Кашмірі, піддала мінометному обстрілу позиції індійських військ і населені пункти в секторах Мендхар і Балакот в союзній території Джамму і Кашмір, пише УНН з посиланням на індійське видання Daily Pioneer.

Індія звинуватила Пакистан у порушенні режиму припинення вогню на лінії зіткнення у Кашмірі

Як повідомляє в суботу газета Pioneer з посиланням на Міністерство оборони Індії, індійські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь. Даних про потерпілих і руйнування з індійської сторони не надходило.

Угода про припинення вогню в Кашмірі між Індією і Пакистаном діє з 1999 року. За даними індійських військових, в 2020 році близько 30 мирних жителів були вбиті і понад 100 поранені в результаті більш як 3 200 порушень режиму припинення вогню Пакистаном в Кашмірі.

Відзначимо, що раніше влітку Індія заявила, що її територія в Кашмірі була обстріляна армією Пакистану. Через пару тижнів прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан звинуватив Індію в порушенні Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни шляхом зміни демографічної структури підконтрольної Нью-Делі частини Кашміру.

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