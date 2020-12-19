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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 76862 просмотра

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Индия обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня на линии соприкосновения в Кашмире

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Армия Пакистана, нарушив условия соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире, подвергла минометному обстрелу позиции индийских войск и населенные пункты в секторах Мендхар и Балакот в союзной территории Джамму и Кашмир, пишет УНН со ссылкой на индийское издание Daily Pioneer.

Индия обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня на линии соприкосновения в Кашмире

Как сообщает в субботу газета Pioneer со ссылкой на Министерство обороны Индии, индийские военнослужащие открыли ответный огонь. Данных о пострадавших и разрушениях с индийской стороны не поступало.

Соглашение о прекращении огня в Кашмире между Индией и Пакистаном действует с 1999 года. По данным индийских военных, в 2020 году около 30 мирных жителей были убиты и более 100 ранены в результате более чем 3 200 нарушений режима прекращения огня Пакистаном в Кашмире.

Отметим, что ранее летом Индия заявила, что её территория в Кашмире была обстреляна армией Пакистана. Спустя пару недель премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил Индию в нарушении Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны путем изменения демографической структуры подконтрольной Нью-Дели части Кашмира.

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