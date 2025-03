Пакистан звинуватив Індію у порушенні Женевської конвенції щодо цивільного населення у Кашмірі

“Спочатку Індія спробувала незаконно анексувати... Джамму і Кашмір, — заявив прем’єр. — Тепер він (уряд Індії) намагається змінити демографічну структуру території шляхом видачі свідоцтв про постійне місце проживання 25 тис. громадян Індії”. “Подібні дії є незаконними і є порушенням резолюцій РБ ООН і міжнародного права, включаючи четверту Женевську конвенцію (Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни)”, — написав Хан.

“Я вже звернувся до генерального секретаря ООН і звертаюся до інших світових лідерів, — повідомив пакистанський прем’єр. — Необхідно зупинити Індію від слідування цим неприйнятним шляхом, який узурпує законні і гарантовані міжнародними нормами права народу Кашміру”. “Це серйозно загрожує миру і безпеці у Південній Азії”, — підкреслив Хан.

First India’s attempt at illegal annexation of IOJK & now its attempts to alter IOJK’s demographic structure incl by issuance of domicile certificates to 25,000 Indian nationals are all illegal, in violation of UNSC resolutions & international law, incl 4th Geneva Convention.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 30, 2020

Додамо, Китайська Народна Республіка нарощує військову присутність на кордоні з Індією в долині річки Галван після зіткнень прикордонників минулого тижня, в результаті яких 20 індійських солдатів загинули і більше 70 отримали поранення