Індія повідомила про успішний старт ракети з супутником спостереження Землі

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Індійська організація космічних досліджень (ISRO) здійснила в четвер успішний запуск ракети-носія GSLV-F10 зі супутником EOS-03 на борту. Як повідомила ISRO на своїй сторінці в Twitter, старт відбувся з космодрому центру імені Сатіша Дхавана на острові Шріхарікота, передає УНН.