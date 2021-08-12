Індія повідомила про успішний старт ракети з супутником спостереження Землі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Індійська організація космічних досліджень (ISRO) здійснила в четвер успішний запуск ракети-носія GSLV-F10 зі супутником EOS-03 на борту. Як повідомила ISRO на своїй сторінці в Twitter, старт відбувся з космодрому центру імені Сатіша Дхавана на острові Шріхарікота, передає УНН.
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"GSLV-F10 успішно злетіла (зі стартової платформи) космічного центру Сатіша Дхавана, Шрихарікота", - йдеться в повідомленні.
Довідково
EOS-03 - новітній супутник спостереження Землі, який планується вивести на геостаціонарну орбіту. Апарат допоможе проводити швидкий моніторинг таких небезпечних погодних явищ, як циклони, грозові фронти і інші.
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