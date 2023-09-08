Імпорту електрики немає другий день підряд, без світла 430 населених пунктів - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Сьогодні імпорт електроенергії відсутній, як і напередодні, при цьому є експорт до Словаччини та Молдови. Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 430 населених пунктів, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
Споживання та генерація
У четвер, 7 вересня, вечірній максимум споживання був на 1,3% менше за відповідний показник середи, 6 вересня, вказали в Укренерго.
Як повідомили в Міненерго, генерація електроенергії покриває споживання.
Триває планова ремонтна кампанія.
Експорт/імпорт
"Імпорт електроенергії сьогодні відсутній. Експорт здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 6341 МВт-год", - повідомили в Укренерго.
Вимкнення та знеструмлення
Учора, 7 вересня, було зафіксовано короткотермінове вимикання дією захисту високовольтної лінії в Кіровоградській області. Знеструмлення споживачів не було, лінія в роботі.
Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 430 населених пунктів. Внаслідок обстрілів росіянами прифронтових територій є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Сумщині, Херсонщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.
ЗАЕС
"Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 16,01 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.