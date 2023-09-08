Импорта электричества нет второй день подряд, без света 430 населенных пунктов - Укрэнерго

Потребление и генерация

В четверг, 7 сентября, вечерний максимум потребления был на 1,3% меньше соответствующего показателя среды, 6 сентября, указали в Укрэнерго.

Как сообщили в Минэнерго, генерация электроэнергии покрывает потребление.

Продолжается плановая ремонтная кампания.

Экспорт/импорт

"Импорт электроэнергии сегодня отсутствует. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 6341 МВт-ч", - сообщили в Укрэнерго.

Отключения и обесточивания

Вчера, 7 сентября, было зафиксировано краткосрочное отключение действием защиты высоковольтной линии в Кировоградской области. Обесточивания потребителей не было, линия в работе.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 430 населенных пунктов. В результате обстрелов россиянами прифронтовых территорий есть новые повреждения в сетях в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Сумской, Херсонской областях. Восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

ЗАЕС

"Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 16,01 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.