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17 березня, 19:38 • 90634 перегляди

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17 березня, 18:58 • 114776 перегляди

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Ілон Маск зустрівся з онуком та правнуком Сергія Корольова

Київ • УНН

 • 32746 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Андрій та Павло Корольови, онук та правнук Сергія Павловича, зустрілися з Ілоном Маском, після чого Андрій поділився враженнями у одній із соціальних мереж, передає УНН із посиланням на Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова. 

Цитата

“Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX і можливість побачити на власні очі як складають двигуни, ракети та CrewDragon. Продовжуйте рухати світ вперед, містере Маску”, — написав онук українського радянського вченого.

Нагадаємо

У липні минулого року Маск повідомляв, що мав розмову з родиною Корольова. Після цього посольство України у США запросили відвідати нашу державу. Вже у січні цього року президент Володимир Зеленський запросив Маска до житомирського музею Корольова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ілон Маск: Україна зіграла важливу роль в космічній галузі

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