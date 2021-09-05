Ілон Маск зустрівся з онуком та правнуком Сергія Корольова
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Андрій та Павло Корольови, онук та правнук Сергія Павловича, зустрілися з Ілоном Маском, після чого Андрій поділився враженнями у одній із соціальних мереж, передає УНН із посиланням на Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова.
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“Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX і можливість побачити на власні очі як складають двигуни, ракети та CrewDragon. Продовжуйте рухати світ вперед, містере Маску”, — написав онук українського радянського вченого.
Нагадаємо
У липні минулого року Маск повідомляв, що мав розмову з родиною Корольова. Після цього посольство України у США запросили відвідати нашу державу. Вже у січні цього року президент Володимир Зеленський запросив Маска до житомирського музею Корольова.
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